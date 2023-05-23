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У Миколаївському районі у вівторок, 23 травня, Mitsubishi Lancer зіткнувся з Mercedes-Benz та з’їхав у кювет.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Автомобільна аварія сталася на 91 км автодороги М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» неподалік від повороту на село Щасливе Березанської громади Миколаївського району.
За попередніми даними, Mitsubishi Lancer після зіткнення з’їхав у кювет та врізався в дерево. Внаслідок автопригоди загинув 21-річний пасажир Mitsubishi, ще троє його пасажирів віком від 18 до 22 років та 23-річний водій отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також постраждав водій транспортного засобу Mercedes. Їм надана медична допомога.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, в Миколаєві на проспекті Богоявленському зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos та мопед, за кермом якого був 16-річний хлопець.
У Миколаївському районі у вівторок, 23 травня, Mitsubishi Lancer зіткнувся з Mercedes-Benz та з’їхав у кювет.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Автомобільна аварія сталася на 91 км автодороги М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» неподалік від повороту на село Щасливе Березанської громади Миколаївського району.
За попередніми даними, Mitsubishi Lancer після зіткнення з’їхав у кювет та врізався в дерево. Внаслідок автопригоди загинув 21-річний пасажир Mitsubishi, ще троє його пасажирів віком від 18 до 22 років та 23-річний водій отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також постраждав водій транспортного засобу Mercedes. Їм надана медична допомога.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, в Миколаєві на проспекті Богоявленському зіткнулися автомобіль Daewoo Lanos та мопед, за кермом якого був 16-річний хлопець.