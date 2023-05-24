На ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» показали отриманий в рамках технічної допомоги від USAID аварійно-ремонтний автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Автомобіль, як зазначають спеціалісти, значно полегшує непросту роботу комунальників. Він обладнаний всім, аби швидко та ефективно ліквідувати аварію на теплових мережах.

Автівка оснащена генераторами, пневматическими молотам. Також встановлена мастильна станція, насос, полірувальна машина, домкрат, пневматичні заглушки для ущільнення труб, зварювальний апарат з киснем до нього.

В машині є місце для перевезення ремонтних бригад в комфортних умовах. Вона повністю забезпечує автономну роботу аварійної служби, мобільність наших бригад.

Підприємство обслуговує 8 теплових районів. Наразі його фахівці активно готують теплові мережі до опалювального періоду.

«Від USAID ми отримали надзвичайно важливу для підприємства та міста допомогу. Це сталеві труби різного діаметру, які будуть використані для заміни пошкоджених ділянок, екскаватор-навантажувач JCB, модульні твердопаливні котельні, які забезпечуватимуть автономну роботу критичної інфраструктури, генератори», - розповіла заступник директора з економічних питань Катерина Куценко.

Нагадаємо, раніше «Миколаївобленерго» отримало автопідйомник від фонду USAID, щоб оперативно усувати пошкодження і відновлювати електропостачання.