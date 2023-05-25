На Миколаївщині навряд чи встигнуть завершити будівництво укриттів у закладах середньої освіти до осені, вважає начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Про це він сказав у середу, 24 травня, спілкуючись з журналістами, повідомляють «НикВести».

Відповідаючи на питання щодо стану підготовки шкіл до нового навчального закладу, зокрема щодо забезпечення укриттів, голова ОВА зазначив, що «до осені» не встигнуть зробити все необхідне.

— Цього року хочемо закінчити укриття в сумі на 110 мільйонів гривень. Це завдяки Комітету освіти та Сергію Бурбаку Миколаїв отримав додаткові кошти. Ми пропрацьовуємо там, де це можливо, опорні школи. Тільки зараз будуть тендери, деінде є експертизи, ще не готові. До осені не встигнемо все. Дай бог, щоб до кінця року.Але питання щодо відкриття роботи шкіл — це питання до наших Збройних Сил України. Вони вирішують, коли ми це можемо зробити. Це основне, безпека дітей. А потім — укриття. тому що та лінія, яка в 30-кілометровій зоні зараз, де стоїть артилерія, навіть з укриттями — це дуже важке питання. Тому що, крім цього рішення це приймає безпосередньо територіальна громада. Зараз немає рішення щодо повноти і об’єму відкриття освітнього процесу восени. Я сам дуже хочу, у всіх діти, всі розуміють, як діти зараз вчаться, їм потрібне соціальне спілкування і таке інше, це величезна проблема. Але безпека перш за все, - сказав Віталій Кім.

Що стосується Миколаєва, то в обласному центрі рішення буде приймати міська клада. Віталій Кім вважає, що частково можливо відновити очне навчання дітей в школах.

— Розглядаємо. Це рішення буде мера, Олександра Сєнкевича, але я гадаю, що в частині Миколаєва це буде можливо. У них є свій бюджет, за який кошт вони роблять (укриття, - прим.). Зараз там три школи ми хочемо на співфінансуванні з ними зробити. Є школи, де уже придатне укриття. Це живий процес, обраховується і кількість учнів, і кількість класів. Є норми, за які ми точно не вийдемо. Але у всіх є бажання відкрити навчальний рік. Питання — в якому об’ємі ми це зможемо зробити, - розказав Віталій Кім.

Раніше повідомлялось, що Віталій Кім розповів, що ситуація зі стартом нового навчального року в регіоні не вирішена через питання безпеки дітей.

Раніше повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Однак чи будуть вони працювати офлайн вирішуватимуть виключно батьки учнів.