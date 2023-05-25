|Швидкість вітру:
|2.6 м/с
|Схід сонця:
|05:06
|Захід сонця:
|20:31
|Температура завтра:
|+23 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|04:58
|Захід сонця
|20:50
|Температура завтра:
|+27 C°
Міська рада Дніпра перейменувала ще шість вулиць і один провулок, чиї назви були повʼязані з Росією.
Як повідомили на сайті міськради, нові назви отримали такі топоніми:
Як відомо, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько анонсував початок роботи топонімічної комісії на вересень 2023 року.
Нагадаємо, у Миколаєві влада має намір продовжити перейменування вулиць міста. Мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом наразі її склад потребує оновлення.
Зараз у Миколаєві замінюють таблички зі старими назвами вулиць на нові. Почали із Московської, яка тепер має назву Маріупольська.
Міська рада Дніпра перейменувала ще шість вулиць і один провулок, чиї назви були повʼязані з Росією.
Як повідомили на сайті міськради, нові назви отримали такі топоніми:
Як відомо, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько анонсував початок роботи топонімічної комісії на вересень 2023 року.
Нагадаємо, у Миколаєві влада має намір продовжити перейменування вулиць міста. Мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом наразі її склад потребує оновлення.
Зараз у Миколаєві замінюють таблички зі старими назвами вулиць на нові. Почали із Московської, яка тепер має назву Маріупольська.