Міська рада Дніпра перейменувала ще шість вулиць і один провулок, чиї назви були повʼязані з Росією.

Як повідомили на сайті міськради, нові назви отримали такі топоніми:

провулок Баженова (Шевченківський район) став провулком Тернуватий Яр;

вулиця Бородинська (Шевченківський район) — вулицею Вартових Неба;

вулиця Камчатська (Новокодацький, Чечелівський район) — вулицею Героїв УПА;

вулиця Леваневського (Чечелівський район) — вулицею Львівською;

вулиця Маршала Малиновського (Амур-Нижньодніпровський, Самарський район) — вулиця Сонячна Набережна;

вулиця Мінська (Амур-Нижньодніпровський район) — вулиця Менська;

вулиця Чебоксарська (Самарський район) — вулиця Коростенська.

Як відомо, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько анонсував початок роботи топонімічної комісії на вересень 2023 року.

Нагадаємо, у Миколаєві влада має намір продовжити перейменування вулиць міста. Мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом наразі її склад потребує оновлення.

Зараз у Миколаєві замінюють таблички зі старими назвами вулиць на нові. Почали із Московської, яка тепер має назву Маріупольська.