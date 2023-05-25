Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що на теперішній час не варто братися за відновлення таких об’єктів, як Миколаївський міжнародний аеропорт.

Про це він сказав під час брифінгу у середу, 24 травня, повідомляють «НикВести».

Віталій Кім спілкуючись з журналістами зазначив, що аеропорт й досі може стати цілю для ворога, тому ситуацію на цьому об’єкті взагалі не варто обговорювати.

— Там все зруйновано. Гадаю, що можемо почати проектувати, але ви маєте розуміти, що ці інфраструктурні об’єкти можуть бути потенційними цілями для ворога. Я б їх не чіпав зовсім. Ні в інформаційному ні в технічному, стоїть собі розбитий і хай стоїть, — зазначив він.

Миколаївський аеропорт після обстрілів

Нагадаємо, що на початку березня минулого року на території Миколаївського міжнародного аеропортурозгорнулися запеклі бої між Збройними силами України та російськими окупантами.

Українським захисникам вдалося відбити атаки ворога та не дати йому зайняти позиції у важливій стратегічній точці. Проте в результаті битви аеропорт зазнав руйнівних обстрілів з боку російських військ і фактично був знищений.