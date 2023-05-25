Православна церква України попросить державні органи перенести День захисників і захисниць з 14 на 1 жовтня, коли за новим стилем святкуватимуть Покрову Пресвятої Богородиці.

Про це в коментарі «Радіо Свобода» заявив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).

Також ПЦУ проситиме перенести День Української Державності з 28 на 15 липня.

«У мене була ініціатива звернутися до органів державної влади, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання з церковним календарем за новим стилем тих свят, які до нього прив’язані», — зазначив владика Олександр.

Напомним, Православна церква України на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення про перехід на новий календар.