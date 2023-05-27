У п'ятницю, 26 травня, у Первомайську 31-річний водій автомобіля «Nissan Primera» зіткнувся із деревом. В результаті зіткнення чоловік загинув.

Про це повідомили в Нацполіції області.

ДТП сталося о 15:20. Авто рухалося вулицею Олени Пчілки в напрямку селі Грушівка Первомайського району. За попередніми даними, водій не впорався із керуванням.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій був госпіталізований, але згодом помер у лікарні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29, або за телефонами: (068) 314-29-49, (063) 128-72-16, 102.