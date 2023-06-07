Через підрив російськими терористами Каховської ГЕС на Дніпропетровщині впав рівень води. В області масовий мор риби.

Кадри опублікував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Дніпропетровщина - масовий мор риби внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами», - пише керівник ОП.





Варто підкреслити, що дана проблема виникла і в Миколаївській області. У Снігурівській та Горохівській громадах другу добу спостерігається мор риби внаслідок екологічної катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву. Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

З підконтрольної Україні частини Херсонщини розпочали евакуацію людей до Миколаєва. Данська рада у справах біженців (DRC) реєструє у Миколаєві на фінансову допомогу людей, які евакуюються з Херсонської області.

На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

На ранок 7 червня рівень води в акваторії Миколаєва внаслідок підриву Каховської ГЕС загалом піднявся на 58 сантиметрів. Критичною позначкою збільшення рівня води для міста є 105 сантиметрів.

В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.