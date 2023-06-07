На території тимчасово окупованої Кінбурнської коси вже другу добу горять лісові масиви, клуби диму видно навіть з узбережжя Очаківської громади.

Про це повідомили в Південному лісовому офісі.

Зазначається, що раніше окупанти викрали пожежну спецтехніку, загасити пожежу на Кінбурнському півострові неможливо.

Нагадаємо, що у 2022 році на території лісництв, розташованих на півострові, внаслідок бойових дій пожежами було охоплено 2150 гектарів лісу. Протягом 2023 року постійно відбуваються загоряння лісів через обстріли.

Загроза підтоплення також наближається до Кінбурнської коси внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Більшість територій півострова перебуває нижче рівня моря, що призводить до імовірності підтоплення 9353 гектарів земель Василівського та Кінбурнського лісництв. Наразі, ситуація моніториться, і за останніми даними, під воду потрапило вже 1,5 метра берегової лінії, проте лісові масиви поки що залишаються непідтопленими.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що на тимчасово окупованій Кінбурнській косі, де знаходяться Національний природний парк «Білоберіжжя Святослава» та регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса», випалено 7-8 тисяч гектарів землі.