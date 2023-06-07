Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».
— Уже є інформація про перших загиблих. Саме в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація, – сказав Рищук.
Мер зазначив, що поки не знає, скільки саме людей загинуло.
Доповнено о 21:13. У коментарі «Суспільному» Рищук уточнив, що наразі відомо про трьох загиблих в Олешках. Він також розповів, що місто затоплено на 90%.
Раніше повідомлялося, що в Олешках та громаді, які постраждали через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, жителі змушені самостійно рятувати своє життя — окупанти не допомагають із виїздом і навіть перешкоджають волонтерам.
З'являються повідомлення про те, що на лівому березі Херсонщини людей не пропускають на блокпостах і повертають назад без російського паспорта. А ще окупанти не допускають волонтерів, які хочуть допомогти людям, на тимчасово окуповану територію.
Як наслідок – почало повістю або частково захоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.
Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.
Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.
Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.
Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».
— Уже є інформація про перших загиблих. Саме в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація, – сказав Рищук.
Мер зазначив, що поки не знає, скільки саме людей загинуло.
Доповнено о 21:13. У коментарі «Суспільному» Рищук уточнив, що наразі відомо про трьох загиблих в Олешках. Він також розповів, що місто затоплено на 90%.
Раніше повідомлялося, що в Олешках та громаді, які постраждали через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, жителі змушені самостійно рятувати своє життя — окупанти не допомагають із виїздом і навіть перешкоджають волонтерам.
З'являються повідомлення про те, що на лівому березі Херсонщини людей не пропускають на блокпостах і повертають назад без російського паспорта. А ще окупанти не допускають волонтерів, які хочуть допомогти людям, на тимчасово окуповану територію.
Як наслідок – почало повістю або частково захоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.
Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.
Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.
Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.