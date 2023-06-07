Міський голова тимчасово окупованих Олешок на лівому березі Херсонщини Євген Рищук повідомив, що є інформація про перших загиблих у місті від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».

— Уже є інформація про перших загиблих. Саме в Олешках. Мені прийшла підтверджена інформація, – сказав Рищук.

Мер зазначив, що поки не знає, скільки саме людей загинуло.

Доповнено о 21:13. У коментарі «Суспільному» Рищук уточнив, що наразі відомо про трьох загиблих в Олешках. Він також розповів, що місто затоплено на 90%.

Раніше повідомлялося, що в Олешках та громаді, які постраждали через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, жителі змушені самостійно рятувати своє життя — окупанти не допомагають із виїздом і навіть перешкоджають волонтерам.

З'являються повідомлення про те, що на лівому березі Херсонщини людей не пропускають на блокпостах і повертають назад без російського паспорта. А ще окупанти не допускають волонтерів, які хочуть допомогти людям, на тимчасово окуповану територію.