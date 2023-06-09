Президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що світу не можна допустити, щоб Росія досягла військових цілей повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung.

Вона зазначила, що з самого початку засуджувала російську агресію та підтримувала територіальну цілісність України.

— Україна — суверенна країна, яка зазнала нападу з боку сусіда і зараз робить все можливе, щоб захистити своїх громадян. Українці діють самостійно, але їх підтримують багато країн. Це, звісно, впливає на військові зусилля, — додала президентка.

Каталін Новак наголосила, що «Росія не має досягти своїх військових цілей, ми не повинні цього допустити». Але, за її словами, війну треба завершити переговорами, хоч вони зараз і неможливі.

Глава Угорщини додала, що військова допомога Україні нібито «розпалить війну і може призвести до ескалації». Вона підтримала гуманітарну допомогу українцям.

Каталін Новак також додала, що слід враховувати вплив санкцій проти Росії на країни Європи.

— Санкції мають ефект, але вони завдали нам більше шкоди, ніж Росії. Цього не можна допустити. Ми повинні приділяти цьому набагато більше уваги замість того, щоб зосереджуватися тільки на покаранні Росії, — заявила вона.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловив «серйозне занепокоєння» подіями в Угорщині. Євродепутати засудили навмисні та систематичні зусилля країни з підриву цінностей ЄС.

Після початку російського вторгнення між Києвом та Будапештом погіршились і без того напружені раніше відносини. Наприкінці січня Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну.