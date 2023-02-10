Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита лидеров ЕС в Брюсселе провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Киев.

Об этом сообщило венгерское издание Népszava со ссылкой на несколько отдельных источников, знакомых с ходом переговоров, пишет "Европейская правда».

Как говорится в публикации, на саммите главы государств и правительств разделились на четыре группы для переговоров с Зеленским. Орбан встретился с Зеленским в компании лидеров Болгарии, Кипра, Греции, Хорватии, Австрии и Словении.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский пожали друг другу руку - фото этого момента венгерский премьер опубликовал на странице Facebook.

Как утверждается в публикации, на встрече украинский президент пригласил Виктора Орбана посетить Киев. Принял ли Орбан приглашение Зеленского, пока неизвестно.

По информации источников издания, знакомых с содержанием встречи группы, основной темой 30-минутного разговора между 8 лидерами стала поставка оружия. Зеленский начал с перечня того, какое оружие нужно Украине. Канцлер Австрии и премьер Венгрии сразу заявили о невозможности выполнения просьбы.

После начала российского вторжения между Киевом и Будапештом ухудшились и так напряженные ранее отношения. В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию по поводу текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.