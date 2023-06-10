Збройні сили за добу змогли просунутись до 1400 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий, пише «Українська правда».

— Загалом (за добу, – прим.) відбулось шість боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон, – повідомив він.

За словами Сергія Череватого, росіяни вибудовують свою оборону й намагаються контратакувати позиції ЗСУ, але зазнають невдач.

Речник заголосив, що вони володіють інформацією про потенціал, командування, можливості росіян.

Раніше повідомлялося, що українські військові скористалися ротацією росіян у Бахмуті та почали атакувати. Впродовж 8 червня вони просунулися на 1,2 кілометра на деяких ділянках.