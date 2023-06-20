Президент США Джо Байден заявив, про «реальну» загрозу, яку мало хто бачить в застосуванні президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї.

Про це повідомляє «Європейська правда» з взятих слів в групі донорів у Каліфорнії Reuters.

Президент наголосив, що на нього дивляться, як на дивного, адже він попереджає про реальні наслідки, як він це вже намагався зробити з пересиханням річки Колорадо, яка на південному заході США й дійсно пересохла.

— Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально, – каже Джо Байден.

Зазначимо, що нещодавно військові аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що вважають заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю Росії над Білоруссю.

Нагадаємо, що до цього у Білому домі казали, що вони не бачать жодних ознак того, що Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі.