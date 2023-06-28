Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки (далі ДНТЦ ЯРБ) проінформував українців про можливий розвиток подій, якщо російські війська підірвуть Запорізьку АЕС.

Про це 27 червня повідомила пресслужба ДНТЦ ЯРБ.

З 2011 року на енергоблоках ЗАЕС оновлено обладнання для запобігання та управління важкими аваріями. Енергоблоки обладнанні мобільними дизель-генераторами, насосними установками. Це дозволяє запобігти виникненню аварій або ж суттєво збільшити запас часу на виконання дій для пом'якшення їх наслідків.

— На сьогодні один з енергоблоків ЗАЕС знаходиться в стані «гарячий зупин», чотири – в стані «холодний зупин», ще один – «зупин для перевантаження». При «гарячому зупині», як і при «холодному зупині», стрижні аварійного захисту опущені в активну зону, концентрація борної кислоти в реакторі та першому контурі не дозволить притримувати ланцюгову реакцію («стояночна концентрація бору»), а високі тиск та температура в першому контурі забезпечуються шляхом роботи головних циркуляційних насосів, а не коштом ланцюгової реакції в ядерному паливі. Тобто, при усіх перелічених режимах роботи енергоблоків вони не виробляють електроенергію та в них немає радіоактивного йоду (І-131), — кажуть фахівці державно науково-технічного центру.

За словами фахівців існує два можливих сценаріїв аварії на АЕС зяких жоден не потребує проведення йодної профілактики:

● Пошкодження активної зони з повним знеструмленням одного енергоблока ЗАЕС, що в такому випадку захищає гермооболочку реактора.

Той випадок, коли знеструмили енергоблок й варто обмежити повне перебування на вулиці та створити для себе вдома санітарні умови.

1. Потрібно одягти респіратор чи ватно-марлеву пов'язку. У разі нестачі прикриваємо ніс і рот рушником, хусткою, шарфом;

2. Необхідно знайти безпечне приміщення, яке якомога далі від стін та даху, адже там радіація осідає найбільше;

3. Якщо були на вулиці, то потрібно переодягтися, а весь одяг покласти в пластиковий пакет або герметичний контейнер, адже такий спосіб усуває 90% радіоактивного забруднення та зменшує час, протягом якого ви перебуваєте під впливом радіації;

4. Закрити та заблокувати, вікна, двері та вентиляційні отвори в приміщенні, щоб не проникало вуличне повітря;

5. При наявності вологих серветок або чистих рушників протерти харчові контейнери, столи та посуд й не забути про домашніх улюбленців і їх речі.

В цих варіантах науково-технічний центр, радить прислухатися до порад, які будуть транслюватись по радіо, телевізору та в інтернеті від перевірених джерел: влада, місцеві органи управління, Державна служба надзвичайних ситуацій, військова адміністрація, поліції, Укргідрометцентру, Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ.

— Насамперед заздалегідь подбати про наявність радіоприймача з живленням від батарейок. Це може бути єдиним засобом звʼязку в надзвичайній ситуації. Запастися водою та зробити запас продуктів, щоб вистачило на кілька днів. Мати напоготові тривожну валізу. І звісно ж, зберігати спокій та не панікувати, – кажуть спеціалісти ДНТЦ ЯРБ.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть планувати терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС. З такою заявою до українців та світової спільноти вчора звернувся президент України Володимир Зеленський. Про мінування охолоджувача одного з реакторів на станції раніше повідомляв і голова ГУР Кирило Буданов.