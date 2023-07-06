Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення офіційно зареєструвала миколаївське онлайн-видання «НикВести» відповідно до нового Закону «Про медіа».

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 6 липня, під час засідання ради.

Нагадаємо, що з 2012 року «НикВести» було зареєстровано як друкована газета, оскільки не можна було реєструвати в якості ЗМІ онлайн-видання.

Як відомо, 31 березня набув чинності Закон України «Про медіа», який Верховна Рада ухвалила 13 грудня 2022 року. В червні 2023 року Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вже зареєструвала онлайн-медіа шести компаній.

Раніше писали, що зважаючи на складну ситуацію в Україні після початку повномасштабної російської агресії, медіа в Миколаєві зіткнулись зі значними викликами та проблемами: евакуація журналістів, зруйновані редакції, фінансові труднощі, безпека медійників, доступність інформації та інші фактори.



