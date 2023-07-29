Готель Reikartz після обстрілу у липні 2022 року

Готельний оператор Optima (колишній Reikartz, — прим.) частково відновив роботу готелю у Миколаєві.

Роботу готель почав 17 липня під новим ім'ям «Optima River Миколаїв», повідомляє пресслужба оператора.

«Ми ще ведемо роботи з відновлення, щоб якнайшвидше відновити весь номерний фонд», — додали там.

Наразі там працює 25 номерів різних категорій, таких як «Standard Double» та «Стандарт Twin». На базі готелю також працює укриття.

Нагадаємо, що готельний комплекс Reikartz постраждав внаслідок масованого обстрілу Миколаєва у ніч проти 31 липня 2022 року. Тоді внаслідок обстрілу загинув Герой України, власник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський та його дружина.