Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував проведення конкурсу на введення в обіг електронного квитка у всьому громадському транспорті міста.

Про це міський голова повідомив під час онлайн-засідання сесії Миколаївської міської ради 31 липня, пишуть «НикВести».

Питанням е-квитка поцікавився депутат міської ради Юрій Степанець. Він звернув увагу, що з бюджета Миколаєва щорічно витрачають кошти на компенсацію проїзду у громадському транспорті для певних категорій осіб, цього року сумка склала 58 мільйонів гривень. Однак, додав депутат, порахувати точну кількість цих людей наразі неможливо, для цього потрібно впроваджувати електронний квиток.

— В мене питання: чи довго ми ще будемо по формулах вираховувати кількість необхідних коштів для компенсації н-ної кількості людей, яку насправді важко зафіксувати? Чи займається управління транспорту питанням, щоб все ж мати в Миколаєві електронний квиток, щоб розуміти яка дійсно кількість людей тієї чи іншої категорії проїхала? Тому що 58 мільйонів гривень — це все ж дуже великі кошти, а скільки людей проїхало насправді незрозуміло, — сказав Юрій Степанець.

Мер повідомив, що «найближчим часом» планується провести конкурс щодо впровадження е-квитка у громадському транспорті Миколаєва.

— Я думаю, скоро у нас буде історія з проведенням конкурсу електронного квитку. Ми готові. Найближчим часом вийдемо з питанням введенням електронного квитка у місто Миколаїв для того, щоб можна було саме так розраховувати. Окрім того, моя мрія — щоб електронний квиток діяв за часом. Тобто людина зможе за одним діючим квитком здійснювати пересадку, заплативши один раз з пункту А в пункт Б, — пояснив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що питання впровадження е-квитка у громадському транспорті Миколаєва обговорюється багато років. Вперше впровадити таку систему планували ще у 2016 році. У лютому 2017 року президент підписав закон, що передбачає впровадження е-квитка. Це дозволяє місцевим органам самоврядування створити автоматизовані системи оплати та повністю відмовитися від звичайних квитків та розрахунків готівкою.

У червні того ж року тодішній заступник міського голови з питань інфраструктури заявляв, що не знає, коли зможе реалізувати цей проєкт, але при цьому стверджував, що займався цим питанням із дня призначення на посаду.

У травні 2018 року мер Олександр Сенкевич доручив чиновникам міськради запровадити е-квиток у найкоротші терміни. На той час цей проєкт, відповідно до Закону України, вже рік як мав діяти.

Ще через місяць, 1 червня 2018 року, мер Олександр Сенкевич та директор «Миколаївелектротрансу» Володимир Євтушенко підписали меморандум із компанією Visa про запуск пілотного проєкту щодо впровадження електронного квитка.

Тодішній начальник управління транспорту міської ради Олег Манушевич обіцяв до кінця 2018 року впровадити систему е-квитка не тільки на комунальному електротранспорті, а й у приватних маршрутках. Однак до кінця року цього не сталося.

У листопаді 2020 року у Миколаєві представили проєкти щодо впровадження електронного квитка у міському транспорті. Проте станом на липень 2023 року такий проект й досі не запрацював у Миколаєві.