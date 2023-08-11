В пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

При цьому раніше в Україні усі новонароджені безоплатно перевірялися на 4 спадкові хвороби — гіпотиреоз, фенілкетонурія, адреногенітальний синдром, муковісцидоз. Нині перелік збільшили, додали галактоземію, хворобу «кленового сиропу», спінальну м’язову атрофію, ацидурію I та II типів та ін. Забір крові проводиться у перші 48-72 години життя немовляти.

Своєчасний скринінг дозволяє ще в перші дні життя дитини виявити ризики захворювань, які піддаються корекції, але клінічно не проявляються в цей період, та почати лікування.

За вказаний період перевірили 610 дітей. Патологій не виявили. Всього з початку року в пологових будинках міста виконали 1121 обстеження.

Нагадаємо, у Миколаєві пологовий будинок №1 та пологовий будинок №2 приєднали до двох багатопрофільних лікарень.