Велика Британія запровадить низку санкцій проти військових постачальників, які підтримують військову машину Росії.

Про це повідомляється на урядовому порталі Великої Британії.

«Іноземні постачальники, які експортують обладнання та запчастини до Росії, є одними з десятків осіб і груп, на яких будуть накладені санкції, щоб позбавити Путіна ресурсів, необхідних йому для його незаконної війни в Україні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, федеральна прокуратура Бельгії повідомила про арешт шести людей за звинуваченням у експорті товарів подвійного призначення до країн, на які накладено санкції Європейського Союзу, зокрема Росії.