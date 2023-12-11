Вашингтону потрібно прийняти той факт, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися Росії деякими територіями. Сенатор від Республіканської партії США Джеймс Венс вважає, що війна має закінчитися переговорами.

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу CNN.

«В інтересах Америки — визнати, що Україні доведеться поступитися деякими територіями росіянам. І нам потрібно покласти край цим військовим діям», — сказав Джеймс Венс.

За його словами, «і в наших, і в їхніх інтересах» припинити бойові дії, щоб покласти край загибелі людей.

«У тому, що стосується українського питання, всі, хто має голову на плечах, знають, що це закінчиться переговорами. Ідея про те, що Україна поверне Росію до кордонів 1991 року, була абсурдною, ніхто в це насправді не вірив», — додав сенатор.

Нагадаємо, абсолютна більшість респондентів — 84% — вважають, що жодні територіальні поступки не є припустимими, навіть якщо через це війна триватиме довше й будуть інші загрози. Лише 10% не згодні з цим.