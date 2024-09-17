Наслідки негоди у Миколаєві 15 версня. Фото з соцмереж

Станом на ранок 17 вересня миколаївці повідомили про 58 аварійних дерев по місту. Комунальники займаються обрізкою та прибиранням повалених дерев.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, комунальні служби разом з рятувальниками вже відпрацювали 43 адреси. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Нагадаємо, що гідрометцентр повідомляє, що до кінця сьогоднішнього дня по Миколаєву та області збережуться пориви вітру до 20 метрів за секунду.

У Миколаєві за добу через сильний вітер впало понад двадцять дерев. 15 вересня вдалося прибрати та розпиляти дев'ять аварійних дерев, з них два — частково.

15 вересня сильний вітер, що накрив Миколаїв, спричинив випадки падіння дерев по місту. Зокрема, зафіксовані випадки повалених дерев на проспекті Центральному, вулиці 2 Слобідській, а також на перехресті Нікольської та Наваринської, де дерево заблокувало праву смугу руху.