Завдяки допомозі США та інших партнерів цієї зими Україна змогла краще підготуватись і захистити свою інфраструктуру.

Про це в інтервʼю телеканалу CBS розповіла український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова.

«Ми підготувалися завдяки великій підтримці з боку США, і ви вже бачите всі ці напади на Київ, на інші місця в Україні. Вони дуже схожі на тогорічні, але цього року вони поки не змогли спричинити відключення електроенергії на тривалий час, і це все тому, що ми разом так багато працюємо, і тому, що американці допомогли нам підготуватися до цього. І набагато дешевше запобігти цьому, ніж ремонтувати», — сказала посол.

Однак, вона розповіла, що зараз в американському бюджеті вже не залишилось коштів на гуманітарну, фінансову, енергетичну підтримку України. А Києву потрібні усі програми допомоги.

«США купували (озброєння) в американських виробників тут, у США, як-от безпілотники, ракети та перехоплювачі для протиповітряної оборони, і я можу продовжувати, і ви не можете взяти це з програми PDA. Вам потрібно звертатись до промисловості, щоб вони виробляли це. Тож так, існує ця програма президентських повноважень, і ми намагаємося разом із вашими військовими знайти все, що ще існує для використання, і не опускатися нижче вашої критичної готовності, але це важко», — зазначила Оксана Маркарова.

Глава української дипмісії у США також заявила, що «зараз усі очі прикуті до Конгресу», і що Київ сподівається, що законодавці «зможуть знайти рішення».

«Я розумію важливість місцевих пріоритетів і розумію, наскільки важливі дискусії про кордон. Ми можемо лише молитися і сподіватися, що там буде рішення, і що угода, якої вони зможуть досягти, дозволить швидко прийняти рішення також щодо підтримки України», — додала Оксана Маркарова.

Раніше повідомлялось, що Сполучених Штатах Америки вичерпуються запаси коштів на власне озброєння, залишився всього мільярд доларів. Це може призвести до вибору між фінансуванням оборони або допомогою іншим країнам.