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Зеленський розпочав візит до США: із конгресменами він обговорив оборонні пакети та план перемоги

Зустріч Зеленського із двопартійною делегацією Конгресу США Фото: Офіс президентаЗустріч Зеленського із двопартійною делегацією Конгресу США Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу.

На зустрічі, про яку повідомляється на офіційному сайті глави держави, Володимир Зеленський поінформував делегацію про поточну безпекову ситуацію в Україні та перспективи на наступний рік, а також про підготовку Росії до можливих дій.

Президент підкреслив, що зараз, наприкінці року, існує  можливість зміцнити співпрацю між Україною та США.

Він висловив подяку Конгресу США, обом партіям і палатам за їхню «непохитну відданість» у захисті свободи в усьому світі. Президент також додав, що чекає на зустрічі у Вашингтоні, де він представить план перемоги президенту Джо Байдену.

«Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій офіційний візит до США з Пенсильванії. Далі відвідає Нью-Йорк та Вашингтон.

Нагадаємо, що журналісти The Times оприлюднили чотири пункти плану перемоги, який Володимир Зеленський планує представити президентові США Джо Байдену. Однак в Офісі президента заявили, що не ознайомлювали журналістів з цією інформацією.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про готовність українського плану перемоги. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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