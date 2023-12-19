Сенат та Конгрес США навряд чи до кінця року ухвалять нові обмеження щодо безпеки кордонів, від яких залежить виділення допомоги Україні.

Про це повдомило видання Politico.

У переговорах щодо безпеки кордон беруть участь сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, незалежна сенаторка Кірстен Сінема і сенатор-демократ Кріс Мерфі. У неділю вони провели тригодинну зустріч, заявивши про досягнення прогресу.

Крістен Сінема повідомила, що деякі частини складних формулювань щодо кордону були доопрацьовані. Водночас повну угоду все ще не завершено на достатньому рівні для того, щоб можна було оприлюднити хоча б її побіжні рамки або коротке резюме. Сенатори-республіканці запропонували не розглядати законопроєкт до січня.

Джеймс Ленкфорд зазначив, що очікування січня для остаточного голосування є «реалістичним графіком» для завершення їхньої роботи. За його словами, сенатори «працюють над цим питанням так швидко, як тільки можливо».

Сенатори продовжать обговорення в понеділок, коли Сенат повернеться до роботи. Навіть за наявності остаточного тексту законопроєкту його схвалення в Сенаті може зайняти тиждень або більше.

Учасники переговорів у Сенаті зустрічаються щодня, щоб досягти угоди щодо заходів з безпеки кордонів, яких вимагають республіканці Палати представників і Сенату як умови ухвалення додаткового пакета допомоги у розмірі 106 мільярдів доларів, що включає підтримку України та Ізраїлю. Будь-яка угода в Сенаті, який контролюють демократи з перевагою в 51 голос, повинна буде також отримати схвалення Палати представників США, яку контролюють республіканці.

Як раніше повідомлялось, завдяки допомозі США та інших партнерів цієї зими Україна змогла краще підготуватись і захистити свою інфраструктуру. Однак, як розповіла, український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова, зараз в американському бюджеті вже не залишилось коштів на гуманітарну, фінансову та енергетичну підтримку України.