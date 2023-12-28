Сполучені Штати надали Україні 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі X.

За його словами, Україна отримала «Петріоти», «Абрамси», бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання.

«Було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16. Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку», — написав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що лідерство США в коаліції з понад 50 держав, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.

«Щоб захистити свободу й безпеку не лише в Україні та Європі, але й у Сполучених Штатах, ми маємо і надалі якомога сильніше та рішучіше протидіяти російській агресії», — впевнений він.

Нагадаємо, що 27 грудня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення нового безпекового пакета для України вартістю 250 мільйонів доларів. Зокрема, туди увійшли компоненти до засобів протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та протитанкова зброя.