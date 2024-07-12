На саміті НАТО 21 країна та Євросоюз підписали Український договір щодо безпекової допомоги для України, що передбачає координацію та прискорення спільних зусиль з надання підтримки.

Про це свідчить текст договору.

Зокрема йдеться про задоволення безпекових потреб України, як зазначено у спільній декларації з саміту НАТО та в безпекових угодах і домовленостях.

«Через цю угоду ми заявляємо про наш незмінний намір і зобов’язання забезпечити, щоб Україна могла успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні та стримувати акти агресії в майбутньому», — йдеться в документі.

Документ підписали лідери Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства разом з президентом Європейської Ради, президентом Європейської комісії та президентом України.

Підписанти договору зобов'язуються підтримувати Україну в обороні, надаючи військову техніку, фінансову допомогу та проводячи навчання українських військових. Це включає роботу через Контактну групу з питань оборони України, Коаліцію можливостей, командування підтримки безпеки та підготовки для України, а також Місію ЄС із надання військової допомоги Україні.

Крім того, договір передбачає, що підписанти пришвидшать допомогу з розбудови майбутніх Сил оборони України до 2027 року, з перспективою продовження у 2030-х роках. Вони щопівроку збиратимуть Контактну групу з питань оборони України на рівні міністрів для перегляду та затвердження дорожньої карти розвитку.

У разі повторного нападу Росії на Україну після закінчення нинішньої війни, країни-підписанти договору мають оперативно зібратися на найвищому рівні для визначення подальших заходів підтримки України.

Договір буде дійсним доти, доки Україна продовжуватиме шлях до майбутнього членства в ЄС та НАТО.

Нагадаємо, на саміті НАТО союзники погодили новий пакет допомоги для України у боротьбі проти російської агресії. Генсек НАТО наголосив на стабільній підтримці та обороні від нападів у майбутньому.