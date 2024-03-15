Депутатка Миколаївської обласної ради Світлана Федорова

Депутатка Миколаївської обласної ради Світлана Федорова обурилась через призначення Ірини Ткаченко керівником обласного управління здоровʼя попри те, що вона фігурувала у кримінальній справі.

Про це вона сказала в четвер, 14 березня, під час засідання сесії Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести».

Як відомо, в листопаді 2023 року за місцем роботи та проживання в.о. головного лікаря обласної дитячої лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у рамках кримінального провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває ще за однією статтею Кримінального кодексу України, а саме підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки.

Світлана Федорова звернулась до керівника Миколаївської обласної прокуратури Дениса Фальченка з проханням пояснити, на якому етапі триває справа і чому перед лікарями не вибачились, якщо їх вина не доведена.

— Ми знаємо, що в листопаді минулого року проти наших колег Олександра Пліткіна та Ірини Ткаченко було здійснено обшуки. Їм інкримінували тяжкі статті до 8 років позбавлення волі. Якщо людей просто облили брудом, ніхто не вибачився, ніяких просувань немає, то мені здається треба, щоб поліція вибачилась. Якщо це так, тоді на якому етапі зараз ця справа і чому вона досі не скерована до суду? До цього були обшуки в іншому обласному лікувальному закладі. Там проводило обшуки ДБР і також ніякої справи не скеровано до суду. І нічого, люди на роботі. Підозрюваних осіб навіть підвищують. Наприклад, Ірина Ткаченко була заступником головного лікаря по дитячій медицині, а стала головою облздоров'я. Чому це не доводиться до кінця? Чи будуть якісь вибачення? І чому людей, яких підозрюють, правильно залишати на посадах або підвищувати? Чи це не правильно працює поліція?, — запитала депутатка.

У відповідь Денис Фальченко зауважив, що розслідування потребує часу, і наразі не відомо, чи були медикам оголошені підозри.

— Якщо є досудове розслідування і якщо є складність, воно не може бути закінчене за 1-2 місяці. Проводяться необхідні слідчі дії і мені не відомо, чи є там підозри, чи немає, — сказав він.

Заступник голови Миколаївської обласної адміністрації Юрій Гранатуров зазначив, що інформація, повʼязана з кримінальними справами, є об'єктом слідчої таємниці.

— Різні правоохоронні органи проводять процесуально слідчі дії і на цей період слідча таємниця не розголошується. Ми все, як і депутати, дізнаємось зі ЗМІ. Тим паче, що ситуація пов'язана з різними людьми з різних сфер. Коли буде інформація, яку нам нададуть офіційно, тоді можна буде коментувати, — прокоментував Юрій Гранатуров.

Нагадаємо, Максим Безносенко за власним бажанням залишив посаду начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА, а його замінила перший заступник управління Ірина Ткаченко.

Також він пояснив, чому на посаду керівника облздоровʼя призначили Ірину Ткаченко:

— Ірина Ткаченко працювала заступником начальника управління охорони здоровʼя, і відповідно після звільнення і переводу Максима Безносенка тимчасово виконує його обов'язки.

Проте Світлана Федорова додала, що чекає звіту від заступника голови Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова за виконану роботу.

— Ви призначили Ірину Ткаченко заступником начальника облздоров'я вже після того, як в неї були обшуки, тобто ви довіряєте людині, яка знаходиться під підозрою, навіть якщо про це не розголошується. Саме в обласних закладах, де ви профільний заступник, ми бачимо кожний тижня чи, мабуть, кожні два тижні проходять слідчі дії, а ви підвищуєте цих людей. Так прозвітуйте нам, — резюмувала вона.

Корупція у медицині Миколаєва

Нагадаємо, постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проект рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

Олександр Пліткін, у якого правоохоронці проводили обшуки у кримінальній справі щодо можливої підробки документів та привласнення майна, каже, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Крім того, 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником. Згодом в ДБР не змогли сказати, чи оголосили підозру очільнику психлікарні, якого раніше назвали «організатором» схеми заробітку на ухилянтах в Миколаєві.