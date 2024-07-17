Екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Фото з відкритих джерел

Поліція висунула нове обвинувачення ексміністру внутрішніх справ Віталію Захарченку. За даними слідства, у 2022 році він намагався схилити українських посадовців до державної зради.

Про це повідомляють ДБР про Офіс генерального прокурора.

За даними правоохоронців, одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віталій Захарченко телефонував українським посадовцям, пропонуючи підписати договір з РФ про «дружбу та захист». Це передбачало добровільну здачу територій ворогові в обмін на отримання «високих посад».

«При цьому, зрадник наголошував, що діє від імені керівництва РФ. Надалі, ексміністр брав участь у створенні та публікації низки відеозаписів, дайджестів, з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. У своїх виступах експосадовець виправдовує та визнає правомірною збройну агресію РФ проти України, прославляє представників збройних формувань РФ», — повідомили в ДБР.

Йому висунули підозру в діях, спрямованих проти національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Раніше Віталій Захарченко вже був підозрюваним у справах «Майдану» за організацію та скоєння низки тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи захоплення державної влади, перевищення повноважень, привласнення та розтрату майна в особливо великому розмірі, умисні вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.