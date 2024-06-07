Станом на ранок 7 червня в Миколаєві та області діють лише погодинні графіки відключень. Аварійні відмінили ще ввечері.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Світла в чергах протягом ночі і на ранок відсутнє в години графіку погодинних відключень у «червоні» та «жовті» для черг години.

Станом на 6 ранку:

5,6 черги залишаються відключеними;

1,2 черги також відключаємо;

3,4 черги зможемо невдовзі заживити.

Раніше голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.