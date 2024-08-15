Антон Табунщик, фото пресслужби Миколаївської облради

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик запевняє, що реорганізований обласний Будинок дитини продовжить свою роботу у складі дитячої лікарні.

Про це йшла мова сьогодні, 15 серпня, під час сесії Миколаївської обласної ради, де розглядалось питання щодо затвердження передавального акту Комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний Будинок дитини», передає кореспондент «НикВести».

Як відомо, майно, права та обов’язки Будинку дитини перейшли до Миколаївської обласної дитячої лікарні.

Під час обговорення питання депутатка Тетяна Демченко звернулась до голови облради із запитанням щодо долі Будинку дитини. А саме, чи буде він працювати, чи його ліквідують, як санаторії «Дубки» та «Південний». Як відомо, З 1 квітня 2020 року припинив роботу обласний дитячий реабілітаційний центр (санаторій «Дубки» та санаторій «Південний»), в якому щорічно оздоровлювалися близько 4 тисяч дітей, хворих на серцево-судинні захворювання та інфікованих туберкульозом. Наприкінці 2021 року реабілітаційний центр передали до складу обласної дитячої лікарні. Тодішня голова облради Ганна Замазєєва, пояснюючи необхідність такого рішення, запевняла, що це розширить потужності медзакладу.

— Будинок дитини буде працювати в складі об‘єднаного закладу Миколаївська обласна дитяча лікарня як відокремлений структурний підрозділ. Усі 7 закладів, які реорганізуються, будуть працювати у складі цих закладів. Ми далі будемо розглядати питання щодо змін статутів та затвердження положень, — запевнив голова облради Антон Табунщик, відповідаючи на питання депутатки.

Зазначимо, що у квітні 2024 року, під час обговорення питання про реорганізацію медичних закладів, очільниця Будинку дитини Наталія Григоренко розповіла, що у 2022 році дітей було евакуйовано до Чернівців. На той момент у будинку перебували 64 дитини віком від 0 до 5 років. Зараз у закладі 15 дітей, з яких у Миколаївській області перебувають лише 4.

— Всі будинки дитини по Україні мали бути реорганізовані в центри реабілітації паліативної допомоги. І рішення ОВА було підписано. Тепер ми вирішуємо питання обʼєднання з обласною дитячою лікарнею. Я розумію, що скоріш за все територія лишиться, але будинок дитини це не лікувальний заклад, він виконує зовсім інші функції, тобто з приєднанням не будуть надаватись соціальні послуги. На сьогодні я опікун дітей, я оформлю інвалідність, оформляю пенсії. Дітям потрібен психолог, логопед, вихователь, чи буде це в обласній лікарні, я не знаю. Подумайте, якою буде доля дітей, чи будуть вони захищені. Я пропоную створити центр паліативної допомоги. Ми отримали лист від МОЗ, що фінансування на ці заклади будуть, — доповіла тоді директорка закладу.

Нагадаємо, депутати реорганізували 7 лікарень Миколаївської області — це має допомогти «убезпечити» їх від відсутності фінансування.