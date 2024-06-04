Кабмін затвердить постанову про бронювання поліцейських і рятувальників / Фото: ДСНС у Харківській області

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки, народний депутат від фракції «Слуга Народу» Федір Веніславський заявив, що Кабінет міністрів невдовзі має затвердити постанову про бронювання від мобілізації поліцейських та працівників Державної служби надзвичайних ситуацій.

Про це він сказав 2 червня в ефірі Радіо Свобода.

— Так як і поліцейські, рятувальники мають бути заброньовані на 100%. І це вже компетенції і відповідальності Кабінету міністрів України. Я думаю, що рятувальники з точки зору законодавчого регулювання і з точки зору завдань, які вони виконують — забезпечують функціонування держави і порятунок людей. Тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати, — сказав Федір Веніславський.

Також він додав, що в разі виникнення питання про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників, його можуть обговорити у комітеті, проте, за його словами, «загальна концепція національної безпеки та оборони охоплює діяльність і забезпечення правопорядку і безпеки громадян України, що забезпечується відповідними службами», тому люди цих професій мали б бути заброньованими.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 16 січня вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Раніше Мінкульт пояснив бронювання працівників культури та медіа від мобілізації. Дирекція пересувних цирків і ЗМІ важливі для національної безпеки.