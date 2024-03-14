Миколаївська обласна рада підтримала дострокове припинення повноважень депутатки від партії «За майбутнє» Альони Карої.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання сесії 14 березня, пишуть «НикВести».

Депутатка від партії «За майбутнє» Альона Кара

Заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик повідомив, що сама фракція продовжує залишатися повноважною.

— Згідно діючого законодавства, списки по кандидатам в депутати від політичної сили підтягуються в залежності від сектору, де були обрані: або це був округ, або загальний список, — сказав Антон Табунщик.

Відповідно до результатів голосування, 36 депутатів проголосували «За».

Нагадаємо, що Миколаївська обласна рада підтримала дострокове припинення повноважень депутатки від партії «За майбутнє» Оксани Калюжної.

Зазначимо, що депутатка планувала скласти повноваження ще у грудні 2023 року, аргументуючи це тим, що планувала переїхати за кордон. Однак депутатський корпус вмовив її додатково обдумати своє рішення.

Нагадаємо, Оксана Калюжна була обрана депутатом Миколаївської обласної ради в 2020 році.

В березні 2023 року ще п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.