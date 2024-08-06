Котли комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», архівне фото «НикВести»

Станом на серпень 2024 року загальний борг миколаївців перед «Миколаївоблтеплоенерго» за послуги з теплопостачання складає близько 248 мільйонів гривень.

Про це «НикВести» повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго».

Водночас за минулий опалювальний сезон містяни сплатили 93% боргів перед підприємством, сказав керівник «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

— По сезону 2023-24 року люди заплатили 93% і борг зараз складає близько 102 мільйонів гривень. Це за минулий сезон, а решта – борги попередніх сезонів, – додав він.

В облтеплоенерго додали, що «миколаївці справно сплачують за послуги з постачання теплової енергії».

«У підприємства є змога проводити усі необхідні ремонтні роботи та належно готуватися до майбутнього опалювального періоду», – додали там.

Що з боргами у Миколаєві?

Станом на січень 2024 року жителі Миколаєва заборгували вже понад 241 мільйон гривень за послуги з водопостачання та водовідведення. Серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання.

У соцмережах почали публікувати рекламні відеоролики з погрозами про блокування за заборгованість кредитних карток миколаївців. У коментарі «НикВести» директор КП Борис Дуденко пояснив, що мета подібних відео донести до населення необхідність сплачувати за борги.

А станом на кінець жовтня 2023 року загальний борг миколаївців за послуги з теплопостачання перед облтеплоенерго склаладали 213 мільйонів гривень. На той час містяни сплатили вже 95% боргу за опалювальний сезон 2022/23 й наразі сума минулорічного бору складає 90 мільйонів гривень. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявляв, що у 2024 році підприємство планує запровадити двоставковий тариф. Це означає, що миколаївці платитимуть за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону, однак взимку платіжки будуть більші.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що велика кількість боргів за житлово-комунальні послуги в регіоні пов'язана з впливом війни на фінансове та психологічне становище людей.