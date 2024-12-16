У Миколаєві будинки за 12 адресами до вечора залишились без тепла

Опалення вимкнули у будинках Миколаєва. Архівне фото "МикВісті"

У Миколаєві у понеділок, 16 грудня, опалення вимкнули у будинках за 12 адресами.

Про це повідомили у Миколаївській ТЕЦ.

Зазначається, що тепло не подаватиметься у зв’язку з ускладненням ремонтних робіт на тепломагістралі. Ремонтні роботи мають закінчити до 22:00. Без опалення залишились будинки по:

вулиці Севастопольська, 68, 66, 65;

проспекту Центральний, 139, 141, 141А, 141Б, 147;

вулиці Ігоря Бедзая (Чкалова), 82, 82А, 84, 86.

Раніше повідомлялося, що мешканці будинку за адресою Аркасівська, 2 (колишня Пушкінська, — прим.) у Миколаєві вже більше пів року чекають дозволу на підключення індивідуального опалення. Наразі квартири знаходяться без опалення, оскільки відключені навіть від централізованого.