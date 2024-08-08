Ігор Копитін, фото з фейсбук-сторінки політика

Народний депутат України, член Комітету з нацбезпеки Ігор Копитін вручив народну зброю від Головного управління розвідки двом військовослужбовцям із загону спеціальної розвідки Військово-морських сил Збройних Сил України «Янголи».

Про це парламентар написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Ігор Копитін повідомив, що цей підрозділ займається евакуацією військових та цивільних з підконтрольних ворогу територій. Його створили навесні 2022, після початку повномасштабного вторгнення.

«З того часу бійці провели десятки блискучих та надскладних операцій. Девіз цих мужніх хлопців – відомі слова з Талмуду: «Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ». Частину операцій «Янголи» провели спільно з ГУР МО України. І нагородні пістолети – це подяка керівництва військової розвідки за співпрацю. Дякую хлопцям за їхню роботу. Її насправді дуже складно переоцінити», - написав Ігор Копитін.

Раніше повідомлялось, що народний депутат України Ігор Копитін на запрошення Комітету Ради з питань економічного розвитку провів два робочі дні у Миколаєві разом з колегами з парламенту.