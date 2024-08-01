Росія звільнила американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця Пола Вілана в межах міжнаціонального обміну полоненими.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Американський журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович Колишній морський піхотинець Пол Вілан

У Росії Евана Гершковича та Пола Вілана засудили у справах про шпигунство — вони самі та уряд США це заперечували. Зараз вони вже прямують до місць призначення за межами Росії. Видання не уточнює, на кого саме їх обміняла Росія.

Сайт відстеження польотів Flightradar24 показав, що спеціальний російський урядовий літак, який використовувався для попереднього обміну полоненими за участю Сполучених Штатів і РФ, вилетів з Москви до Калінінграда.

Останніми днями з російських колоній та СІЗО в невідомому напрямку вивезли приблизно десятьох політичних увʼязнених. Правозахисники припустили, що це повʼязано з підготовкою до групового обміну увʼязненими. Офіційно цього не коментували ні в Росії, ні в США.

Нагадаємо, судовий процес проти Евана Гершковича — журналіста американської газети The Wall Street Journal, ув'язненого 15 місяців тому, розпочали в червні. Пізніше його журналіста засудили до 16 років ув’язнення у Росії за звинуваченням у «шпигунстві».