Винищувачі F-16. Фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші західні винищувачі F-16 вже прибули в Україну.

Про це він повідомив на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

«Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків — Данія, Нідерланди, США, — і всі наші партнери — ми цінуємо вашу підтримку!», – заявив Володимир Зеленський.

Офіційно про отримання літаків стало відомо у символічну дату, адже 4 серпня — це День Повітряних сил ЗСУ. Володимир Зеленський називає прибуття західних винищувачів «новим етапом» у розвитку повітряних сил України.

Бойові літаки добиралися в Україну понад рік. Цей шлях був ускладнений затримками, питаннями щодо запчастин і мовним барʼєром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.

Нагадаємо, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що передача Україні літаків F-16 заслуга його громадської організації.