Президент РФ Владимир Путин

Президент Росії Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні і піти на переговори, якщо «буде визнано нинішню лінію фронту».

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири російські джерела.

Джерела повідомили виданню повідомили, що Заход намагається перешкодити переговорам і рішенням президента України Володимира Зеленського.

«Путін може воювати стільки, скільки потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню — «до заморожування війни», — сказав ще один з чотирьох, високопоставлене російське джерело, яке працювало з Путіним і знає про переговори на вищому рівні в Кремлі.

Також джерела агентства повідомили, що президент РФ після «переобрання» «вважав би за краще використовувати нинішню динаміку розвитку Росії, щоб залишити війну позаду». Путін нібито вважає, що «успіхів у війні зараз достатньо, щоб продати перемогу російському народу».

Путін, як розповіли Reuters, розуміє, що будь-які нові значні досягнення вимагатимуть ще однієї хвилі мобілізації, чого б він не хотів, з огляду на те, що його популярність впала після аналогічного кроку у вересні 2022-го.

При цьому обговорювати територіальні питання російський диктатор не збирається: він хоче заморозки війни виключно на нинішніх лініях фронту.

«Путін скаже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас і ми зберегли свій суверенітет, що у нас є сухопутний коридор у Крим», — сказало один з джерел агентства.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. За даними аналітиків, російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область. Сили оборони не дають противнику закріпитися у Вовчанську.

У Харківській області російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів і зосередили основні зусилля на напрямку Стрілеча — Липці та захоплені Вовчанська і розгортанням наступу в тил українських військ.

На сьогодні евакуювати населення з Харкова не планують. Водночас до міста привозять людей з області, з районів, де тривають бойові дії.

Також повідомлялося, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.

17 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росіє немає планів захопити Харків. А активізацію наступу на Харківському напрямі він виправдовує обстрілами Бєлгорода з боку України.

19 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині українські війська зміцнили позиції та готові протистояти ворогу.

22 травня українські захисники, які нині боронять рубежі у Харківській області, констатували зменшення дефіциту снарядів після відновлення військової допомоги від США.