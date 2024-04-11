Дмитро Табачник. Фото: Reuters

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування до ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника санкцій та стягнув у дохід держави активи, що йому належать.

Про це повідомляє Мін’юст.

«Рішенням Вищого антикорупційного суду від 10 квітня 2024 року задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до Табачника Дмитра Володимировича про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ВАКС стягнув у дохід держави активи, які належать Дмитру Табачнику. Зокрема, про половину квартири, п’ять земельних ділянок, будинок та грошові заощадження.

У Мін’юсті додали, що ексміністр Дмитро Табачник зараз перебуває на тимчасово окупованій території, де «бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій».

Нагадаємо, ексміністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став «радником» гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Він також приєднався до партії «Єдина Росія».