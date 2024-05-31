Влітку Україна отримає перші гроші від заморожених активів РФ / Фото: SIPA,Scanpix

Вже влітку 2024 року Україна отримає перші гроші від заморожених російських активів. Євросоюз ухвалив використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги України.

Про це розповів спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О’Салліван, в інтервʼю РБК-Україна.

«Ми говоримо про літо. Я не хотів би обіцяти, коли саме гроші надійдуть на рахунок, але рішення будуть прийняті в найближчі кілька тижнів, а виплату буде зроблено згодом», — сказав він, відповідаючи на запитання про перший транш.

Девід ОʼСалліван зазначив, що минулого тижня ЄС схвалив передачу доходів від заморожених активів РФ Україні.

«Що ще належить вирішити, то це точний механізм, юридичний механізм, за допомогою якого ці гроші будуть переведені, і ми сподіваємося, що рішення буде прийнято в найближчі кілька тижнів», — додав він.

Девід ОʼСалліван припустив, що у короткостроковій перспективі, ймовірно, буде транш для військових закупівель. Та додав, що заморожені активи РФ так чи інакше вони будуть використані для України.

За його словами, якщо на рівні G7 буде вирішено, що краще використовуватиме ці активи для отримання більшої кількості грошей через надання кредиту, то це рішення може бути прийняте пізніше.

«Тому у червні у G7 відбудуться подальші обговорення. Це трохи складна дискусія, але цей варіант дій активно розглядається», — повідомив Девід О’Салліван.

Раніше глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонував ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.