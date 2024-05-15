Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Президента України

Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії.

Про це повідомляють CNN Portugal та EFE.

Зазначається, що візити були скасовані через напружену внутрішньою ситуацією, що склалася на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області.

Напередодні королівський дім Іспанії офіційно підтвердив, що Володимир Зеленський приїде до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI.

Також зазначається, що візит Володимира Зеленського до Іспанії мав стати першим. Під час якого президент України мав зустрітися з президентом уряду Педро Санчесом для підписання угоди про безпеку.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився за останню добу.