Володимир Зеленський на конференції в Берліні, фото «НикВести»

Президент Володимир Зеленський дав доручення дипломатам щодо створення коаліції держав-сусідів України, які погодяться збивати над українською територією російські ракети, що летять у їхньому напрямку.

Про це він сказав журналістам, цитує «Інтерфакс — Україна».

Насамперед до коаліції можуть приєднатися країни НАТО. Для цього в межах ради «Україна-НАТО» вже начебто планують зустріч, на які зможуть обговорити це питання.

На думку Володимира Зеленського, такий механізм варто було розробити давно, і такої коаліції Україні зараз «дуже бракує». Утім він визнав, що для країн-сусідів збиття російських ракет буде великою відповідальністю, і рішення щодо цього буде, ймовірно, «складним для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що перші західні винищувачі F-16 вже прибули в Україну.