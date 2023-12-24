Функція Google Safety Check (інструмент перевірки паролів) для браузера Chrome працюватиме автоматично й у фоновому режимі.

Про це йдеться у блозі компанії.

Користувачі отримуватимуть завчасне сповіщення, якщо паролі, збережені у Chrome, зламають або якесь зі встановлених розширень буде потенційно шкідливим. Також це стосується сайтів, надійність яких варто перевірити.

Ці сповіщення відображатимуться у браузері в меню з трьома крапками.

Водночас Chrome скасовуватиме дозволи на відстеження місцезнаходження чи мікрофона для сайтів, якщо користувачі їх давно не відвідували.

Перевірка безпеки також стежитиме за тим, чи не отримує користувач багато сповіщень із сайтів, з якими не так багато взаємодії, щоб їх можна було швидко вимкнути.

У Chrome тепер можна впорядкувати вкладки, створюючи групи з них на компʼютерах.