Канцелярія Посольства Королівства Данія в Україні інвестуватиме в розвиток бізнесу та потреби Миколаївської області, не чекаючи завершення війни.

Про це під час візиту у Миколаїв заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен, пишуть «НикВести».

Серед найяскравіших проектів з відновлення, реалізованих за участі Данії, міністр згадав підприємство «Agrofusion» у Снігурівському районі. За словами Ларса Расмуссена, передбачається, що цьогорічний врожай піде на виготовлення томатної пасти для експорту.

— Сьогодні мене підбадьорив приклад томатної фабрики, яка завдяки кредитним механізмам Данії зросла та почала працювати. Ми передбачаємо, що врожай у 2024 році буде таким, яким має бути, і з нього вироблятимуть томатну пасту, а це відповідно експорт, податки у регіональну економіку, в національну економіку. Це лише один хороший приклад того, чого ми намагаємось досягти. Щоб не чекати, поки настане мир та інвестувати в бізнес. Отже, багато чого у планах і уся ідея створення цієї канцелярії полягає у тому, щоб мати можливість допомагати та звертати увагу на місцеві потреби. Ми усвідомлюємо, що йдеться про базові речі: чисту воду, водопостачання. управління відходами, створення більшої кількості притулків, які дозволяють людям повернутись та жити повсякденним життям, — розповів Ларс Расмуссен.

Миколаївський завод «Agrofusion»

Як відомо, два заводи компанії «Agrofusion» з початку повномасштабного вторгнення зазнали значних руйнувань. Пошкоджені були усі три заводи компанії.

У 2022 році компанії вдалося виробити 6% пасти від звичайного обсягу. Для цього вона впроваджувала певні екстрені заходити. Зокрема виробник орендував 1 тисячу земель в Одеській області, де за рік виростили 80 тисяч тонн томатів.

В цей час основні підприємства в Миколаївській області були або під постійними обстрілами, або знаходилися на окупованій території. Зокрема, 9 місяців під окупацією знаходилася Снігурівка. За цей час майже всі запаси пасти, які знаходилися на складах, були знищені, на заводі вкрадене або понівечене все обладнання

У квітні 2023 року компанія відновила свою роботу у Миколаївській області.

Раніше власник компанії «Agrofusion» Сергій Сипко розповів про те, як повномасштабна війна вплинула на роботу його підприємства. Зокрема, за його словами, податки компанії «впали» у вісім разів, а кількість робітників значно зменшилась. Що стосується податків, то у 2021 році «Agrofusion» сплатив 420 мільйонів гривень до бюджетів.