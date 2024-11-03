У Миколаєві працівників соцсфери привітали з професійним святом
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- Марія Хаміцевич
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17:24, 03 листопада, 2024
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У Миколаєві привітали працівників соціальної сфери з професійним святом, яке цього року відзначають 3 листопада.
У концерт-холі «Юність» зібралися співробітники міських соціальних служб, профільної профспілки, представники міської та обласної влади, повідомили у Миколаївській міській раді.
Заступник міського голови Анатолій Петров зазначив, що в соціальному захисті працюють люди з великим серцем та золотими руками.
«Сьогодні вони допомагають тисячам людей поважного віку, внутрішньо переміщеним особам, громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинам», — сказав він.
Своїх колег також привітав директор департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергій Василенко. Він зазначив, що фахівці міської соціальної сфери — дружня сім’я, яка розуміє, наскільки важливою є підтримка один одного.
Також з нагоди свята працівникам соціальної сфери Миколаєва вручили відзнаки.
Нагадаємо, що у Миколаєві 6 жовтня до Дня вчителя нагородили освітян. Мер міста Олександр Сєнкевич вручив педагогам грамоти та подячні листи.
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