За два тижні обстрілів Миколаївщини росіяни завдали збитків довкіллю на ₴3,4 млн
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- Марія Хаміцевич
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17:41, 30 жовтня, 2024
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Державні інспектори розрахували шкоду завдану довкіллю внаслідок російських обстрілів Миколаєва та прилеглих районів протягом перших двох тижнів жовтня.
Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, обстріли спричинили пожежі на промислових обʼєктах, в інфраструктурі, природних екосистемах та житлових забудовах.
За словами екологів, кожне займання вивільняє в атмосферу забруднюючі речовини, головним чином — діоксид вуглецю (CO₂), який вважається основним чинником кліматичних змін.
За цей період до повітря потрапило понад 1000 тонн CO₂, а сума завданого збитку — 3,4 мільйона гривень.
«Наприклад, обстріли двох районів Миколаєва в ніч на 15 жовтня спричинили пожежі, що завдали атмосфері шкоди на суму 350 тисяч гривень», — наголошують інспектори.
Нагадаємо, на деокупованих територіях Миколаївської області в ґрунтах виявили підвищений вміст важких металів. Зокрема миш’яку, свинцю, міді, цинку, а також залишків вибухових речовин.
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