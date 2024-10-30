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За два тижні обстрілів Миколаївщини росіяни завдали збитків довкіллю на ₴3,4 млн

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»

Державні інспектори розрахували шкоду завдану довкіллю внаслідок російських обстрілів Миколаєва та прилеглих районів протягом перших двох тижнів жовтня.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, обстріли спричинили пожежі на промислових обʼєктах, в інфраструктурі, природних екосистемах та житлових забудовах.

За словами екологів, кожне займання вивільняє в атмосферу забруднюючі речовини, головним чином — діоксид вуглецю (CO₂), який вважається основним чинником кліматичних змін.

За цей період до повітря потрапило понад 1000 тонн CO₂, а сума завданого збитку — 3,4 мільйона гривень.

«Наприклад, обстріли двох районів Миколаєва в ніч на 15 жовтня спричинили пожежі, що завдали атмосфері шкоди на суму 350 тисяч гривень», — наголошують інспектори.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Миколаївської області в ґрунтах виявили підвищений вміст важких металів. Зокрема миш’яку, свинцю, міді, цинку, а також залишків вибухових речовин.

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