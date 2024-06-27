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Депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження програми розвитку електрозарядної інфраструктури в місті через нестабільну ситуацію зі світлом.

Про це вона сказала під час обговорення програми на комісії з питань законності у середу, 26 червня, повідомляють «НикВести».

Депутатка зокрема запитала у заступника Департаменту житлово-комунального господарства Ігора Набатова, чому наразі під час постійних відключень електроенергії є необхідність у встановленні зарядних станцій.

Посадовець відповів, що місто має впровадити програму в рамках закону, щоб був прийнятий ще в 2023 році. Ним передбачено затвердження проєкту органами місцевого самоврядування.

— На виконання вимог цього закону ми підготували відповідний проєкт рішення, включили ті заходи, які маємо на меті реалізувати. Це заходи як юридичного характеру, так і фінансового характеру, які потребують якихось фінансових вкладень. Ми маємо на меті розробити і впровадити заходи юридичного характеру, зокрема в частині розроблення нового проєкту щодо виділення земельних ділянок для встановлення станцій. Крім того, запроваджуються заходи фінансового характеру, матеріального це закуплення певної кількості електрокарів, нанесення відповідної дорожньої розмітки, а також фінансування купівлі відповідних станцій на територіях комунальних підприємств, біля комунальних підприємств та інших місцях загального пересування, — сказав Ігор Набатов.

Реалізацією програми займеться ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія». Перші зарядні станції мають запрацювати вже в липні, розповів заступник директора ДЖКГ.

— Для інформації також визначу, що ТОВ «МЕК» вже на сьогоднішній день працює в місті Миколаєві та встановлює автозарядній станції, але на об'єктах приватної форми власності. Він прив'язується до своїх об'єктів або до об'єктів, таких як АТБ, Сільпо і тд, — додав він.

В свою чергу, Олена Кісельова заявила, що витрачати на дану програму кошти з бюджету під час значного дефіциту в енергетичній системі є марнотратством.

— Напевно, програму треба. Напевно. Але мені точно здається, що витрачати хоч копійку грошей програму — це марнотратство. Сьогодні на часі геть інші виклики об'єктивно. І можливо у 22-23 році це було актуально. Але час достатньо жорстко коригує діяльність. І просто тупо йти за дудочкою, виконуючи якісь там приписи законодавства… У нас багато в законодавстві приписів, які ми маємо виконувати. А ми, на жаль, не виконуємо. Чому ця програма так крейсерською швидкістю йде — в мене питання. Напевно, вона була актуальна. Можливо, вона буде актуальна через два роки. Зараз, хай вона буде, але з єдиною припискою, щоб жодної копійки комунальних, тобто бюджетних коштів міста Миколаєва на неї не витрачалось. Це моя особиста думка. Тому що об'єктивно зараз дуже багато проблем. Як зиму пережити? За відсутністю електропостачання ми надаємо якісь там преференції енергопостачальній організації, — відповіла Олена Кісельова.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві планують впровадити програму розвитку електрозарядної інфраструктури строком на чотири роки. Ця програма націлена на стимулювання використання транспортних засобів з електричними двигунами та зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Однак депутати міської ради на сесії 25 квітня не прийняли цю програму.

В травні КП «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів.

До цього директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.

Що з паркуванням у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

Водночас у Вознесенську вже почали працювати інспектори відділу інспекції з питань контролю за паркування при виконавчому комітеті міської ради. Вони слідкують за дотриманням правил паркування в місті. 164 місця для паркування у Вознесенську визначили ще у 2021 році. Тоді ж почали працювати перші три платні місця для паркування.