Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», фото: «НикВести»

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» хоче встановити по місту зарядні мережі для електромобілів.

Про це у четвер, 4 квітня, розповів керівник КП Микола Логвінов, повідомляє кореспондент «НикВести».

За його словами, перша партія нараховує до 25 зарядних станцій. Вартість однієї складає 80 тисяч гривень.

Микола Логвінов зазначив, що це буде соціальний проєкт, аби підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.

— Ми плануємо встановлення своєї комунальної мережі зарядок для електромобілів. Це буде в найближчий час, тиждень-два. Оголосимо тендер на першу партію зарядок. Будемо встановлювати, ми вибрали 55 місць, де це можливо встановити. Перша партія буде на 20-25 місць в цьому році. Це проєкт буде, щоб заробляти якісь гроші з мінімальною рентабельністю. Одна електрозарядка коштує близько 80 тисяч гривень. Це не такі великі витрати, але ми хочемо бути першим комунальним підприємством в Україні, яке це зробило. Підприємство повинно знаходити додаткові можливості заробляти гроші, — заявив Микола Логвінов.

Нагадаємо, протягом року фахівці проводитимуть дослідження питної води на 79 об’єктах комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». За послуги планують заплатити 4,7 мільйонів гривень.