Фото: Миколаївська міська рада

Офіс відновлення та розвитку Миколаєва за півроку діяльності почав реалізовувати 32 грантові проєкти сумою на понад 280 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

22 травня співробітники презентували результати своєї діяльності перед головними партнерами UNDP Ukraine/ПРООН в Україні.

За півроку Офіс відновлення встиг підготувати 74 проєкти, з яких в процесі реалізації — 32.

— Завдяки співпраці із міжнародними партнерами встановлюються сонячні електростанції на об’єктах соціальної інфраструктури, запроваджуються проєкти для реінтеграції ветеранів та ветеранок війни, разом із миколаївською молоддю працюють над реалізацією гранту від Bloomberg (низка кліматичних ініціатив під керівництвом молоді), також Офіс надаємо експертну підтримку для малого та середнього бізнесу, аби допомагати їм розвиватись та вдосконалюватись, — розповіли в Офісі.

Також продовжується функціонування безкоштовного та безпечного дитячого простору та ряду інших проєктів та ініціатив.

Нагадаємо, що відкриття Офісу відновлення та розвитку в Миколаєві відбулося 6 листопада.

Раніше Медіабаза Миколаєва з представниками Офісу відновлення та розвитку провела зустріч з миколаївськими журналістами, під час якої медійники ознакомились з результатами роботи органа.